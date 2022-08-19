【企業盈警】中國新城市（１３２１）料中期虧損擴至２﹒４億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》中國新城市（０１３２１）公布，集團預期截至２０２２年６

月３０日止六個月將錄得收益及毛利按年分別大幅減少約５３％及約５８﹒９％。另外，預期將

於２０２２年期間錄得虧損淨額約２﹒３９億元（人民幣．下同），而２０２１年期間錄得虧損

約６７７０萬元。

主要由於集團於２０２２年期間錄得投資物業公允價值減少約９５６０萬元。（ｃｗ）

