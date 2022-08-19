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19/08/2022 17:22

【夜期時段】即月期指最新報１９７０８點，跌１３點，低水６５點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７１７點，跌４點，低水５６
點，最新報１９７０８點，跌１３點，低水６５點，合約成交２３３張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６７０５點，升５點，低水１５點，最新報６７０３點，升
３點，低水１７點，合約成交１６２張。

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