【夜期時段】即月期指最新報１９７０８點，跌１３點，低水６５點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７１７點，跌４點，低水５６

點，最新報１９７０８點，跌１３點，低水６５點，合約成交２３３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７０５點，升５點，低水１５點，最新報６７０３點，升

３點，低水１７點，合約成交１６２張。

