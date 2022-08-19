【恒指季檢】百度神華周大福翰森製藥染藍，成分股數目增至７３隻

《經濟通通訊社１９日專訊》恒指公司公布季檢結果，中國神華（０１０８８）、周大福

（０１９２９）、翰森製藥（０３６９２）及百度（０９８８８）獲納入恒指成分股，成分股數

目將由６９隻增加至７３隻，將於今年９月５日（星期一）起生效。（ｂｎ）



