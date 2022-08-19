【企業盈警】大山教育（０９９８６）料中期盈轉虧蝕１３０萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》大山教育（０９９８６）發盈警，預期上半年將錄得不少於

１３０萬元人民幣的虧損及全面開支總額，而去年同期錄溢利及全面收益總額約１８７０萬元人

民幣，主要由於為響應並遵守意見頒布後對集團提供中小學課後學術教育服務業務的限制，集團

自今年３月起關閉了所有中小學課後學術教育服務的自營教學中心，導致收入減少。（ａｃ）

