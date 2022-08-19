【企業盈警】時代鄰里（０９９２８）料中期少賺７５－８０％

《經濟通通訊社１９日專訊》時代鄰里（０９９２８）公布，集團預期截至２０２２年６月
３０日止六個月公司擁有人應佔淨利潤將錄得減幅約７５％至８０％。
該利潤的預期減幅乃主要由於宏觀經濟因素及房地產市場周期性下行壓縮公司的利潤空間。
（ｃｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事19/08/2022
《神州經脈》限電累汽車生產 人行周收水2千億 人幣近兩年低
|財經熱話19/08/2022
《盤後部署》電力股升得多不宜高追 專家講京東 小鵬最新部署
|FOCUS19/08/2022
【FOCUS】息魔殺到月供增 港樓4年跌兩成？
|財經熱話19/08/2022
《午市前瞻》專家料中石油分拆成事高 科技股仍有染藍機會
|財經熱話19/08/2022
【航運股】東方海外績前炒高 溫鋼城：水尾中的水尾！
|大行報告19/08/2022
【大行炒D乜】網易、越地放榜眾行點評價？click入嚟睇下
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰