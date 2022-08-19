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19/08/2022 18:10

【企業盈警】時代鄰里（０９９２８）料中期少賺７５－８０％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》時代鄰里（０９９２８）公布，集團預期截至２０２２年６月
３０日止六個月公司擁有人應佔淨利潤將錄得減幅約７５％至８０％。
　　該利潤的預期減幅乃主要由於宏觀經濟因素及房地產市場周期性下行壓縮公司的利潤空間。
（ｃｗ）

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