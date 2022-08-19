【恒指季檢】快狗打車及海螺環保等２４股納入恒生綜合指數成分股

《經濟通通訊社１９日專訊》恒指公司公布季檢結果，恒生綜合指數成分股數目加入２４隻

成分股，當中包括海螺環保（００５８７）、創夢天地（０１１１９）及快狗打車

（０２２４６）等，並剔除陽光房地產基金（００４３５）、建業地產（００８３２）及利福國

際（０１２１２）等１４隻成分股，成分股數目由５０８隻增加至５１８隻。將於今年９月５日

（星期一）起生效。（ｂｎ）

