【聚焦人幣】美匯一月高，人幣中間價貶２６３點穿６﹒８近兩年低

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８０６５，

較上個交易日跌２６３點子，創２０２０年９月３０日以來近兩年新低，上個交易日報

６﹒７８０２。

聯儲局７月會議紀錄顯示比外間預料更為鷹派的立場，多名官員亦繼續發表鷹派言論，美元

重回強勢。紐約尾盤美匯指數漲０﹒８７％，衝至１０７﹒５０，是近１個月高位。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８０６５ ＋２６３﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８６６３ －３５０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０１０２ －９４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６７７ ＋３２﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１２１５ －４５２﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０５８ ＋４８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２５１４ －５４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９１１５ ＋４３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１１３８ －１２１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２５６５ ＋８０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７５ －１３﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８２６４ －９０１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４７８４ ＋２２８﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒８６００ ＋１０７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

