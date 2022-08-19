  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/08/2022 09:20

【聚焦人幣】美匯一月高，人幣中間價貶２６３點穿６﹒８近兩年低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８０６５，
較上個交易日跌２６３點子，創２０２０年９月３０日以來近兩年新低，上個交易日報
６﹒７８０２。
　　聯儲局７月會議紀錄顯示比外間預料更為鷹派的立場，多名官員亦繼續發表鷹派言論，美元
重回強勢。紐約尾盤美匯指數漲０﹒８７％，衝至１０７﹒５０，是近１個月高位。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８０６５　＋２６３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８６６３　－３５０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０１０２　　－９４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６７７　　＋３２﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１２１５　－４５２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０５８　　＋４８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２５１４　　－５４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９１１５　　＋４３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１１３８　－１２１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２５６５　　＋８０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７５　　－１３﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒８２６４　－９０１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４７８４　＋２２８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒８６００　＋１０７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS19/08/2022
【FOCUS】息魔殺到月供增　港樓4年跌兩成？
人氣文章財經熱話19/08/2022
《午市前瞻》專家料中石油分拆成事高 科技股仍有染藍機會
人氣文章財經熱話19/08/2022
【航運股】東方海外績前炒高　溫鋼城：水尾中的水尾！
人氣文章大行報告19/08/2022
【大行炒D乜】網易、越地放榜眾行點評價？click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning19/08/2022
溫鋼城：網易績後下跌與估值過高有關　跌穿130元須離場
人氣文章市場先機19/08/2022
美國的通脹率是否開始見頂？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金