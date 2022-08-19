【聚焦人幣】美匯一月高，人幣中間價貶２６３點穿６﹒８近兩年低

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８０６５，
較上個交易日跌２６３點子，創２０２０年９月３０日以來近兩年新低，上個交易日報
６﹒７８０２。
聯儲局７月會議紀錄顯示比外間預料更為鷹派的立場，多名官員亦繼續發表鷹派言論，美元
重回強勢。紐約尾盤美匯指數漲０﹒８７％，衝至１０７﹒５０，是近１個月高位。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒８０６５ ＋２６３﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８６６３ －３５０﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０１０２ －９４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６７７ ＋３２﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１２１５ －４５２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７０５８ ＋４８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２５１４ －５４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９１１５ ＋４３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１１３８ －１２１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２５６５ ＋８０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７５ －１３﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８２６４ －９０１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４７８４ ＋２２８﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒８６００ ＋１０７﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動