【新冠肺炎】上海昨日新增３例新冠無症狀感染者

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海衛健委通報，上海昨日新增本土無症

狀感染者３例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例７例和無症狀感染者３

例，均在閉環管控中發現。截至目前，上海仍有１０個高風險區和１０個中風險區。

