【新冠肺炎】全國本土病例增２６７８宗，海南仍佔最多近千五宗

《經濟通通訊社１９日專訊》內地昨日新增本土確診及無症狀感染合計２６７８宗，較上日

少近兩成二。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例６０３宗。其中境外輸入病例４４宗

，含６宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例５５９宗（海南４４１宗，陝西５２宗，西藏

１５宗，福建１４宗，重慶７宗，廣東６宗，新疆６宗，內蒙古４宗，浙江４宗，四川４宗，北

京１宗，山西１宗，江蘇１宗，江西１宗，貴州１宗，青海１宗），含５１宗由無症狀感染者轉

為確診病例。無新增死亡或疑似病例。

當日新增無症狀感染者２２０１宗，其中境外輸入８２宗，本土２１１９宗（海南１０５８

宗，西藏６６５宗，新疆２２１宗，青海３４宗，兵團２９宗，陝西２０宗，湖北１４宗，江西

１２宗，河北１１宗，河南９宗，廣西６宗，甘肅６宗，山西５宗，浙江５宗，重慶５宗，江蘇

４宗，四川４宗，上海３宗，山東３宗，福建２宗，內蒙古１宗，廣東１宗，雲南１宗）。



＊海南省三亞半個月來確診破１﹒１萬宗＊



海南三亞昨日新增３２９宗確診病例，及６６７宗無症狀感染者。８月１日０時至８月１８

日２４時，累計發現確診病例４７２２宗、無症狀感染者６７６２宗。三亞市已有３個方艙醫院

開艙啟用，還繼續準備啟用第４個方艙。

另外，拉薩市昨日新增本土新冠病毒感染者２２５宗，均為無症狀感染者。西藏拉薩市應對

新冠肺炎疫情工作領導小組宣布，原本至８月１８日凌晨截止的臨時性社會面管控，決定再延長

三天至８月２１日凌晨３時。並以拉薩主城區社區為基本單位，展開全員三天三檢核酸篩查。

（ｃａ）

