【限電停產】成都發布節約用電倡議書：冷氣溫度不低於２７℃

《經濟通通訊社１９日專訊》中共成都市委城鄉社區發展治理委員會發布節約用電倡議書，

倡議廣大市民，每人每戶節約１度電，以實際行動節約用電。其中提到，空調制冷溫度設置不低

於２７℃，最大限度減少使用時間和頻次。提倡家庭科學節能使用空調，盡量不要同時打開房間

所有空調，避免無人時空調空轉。樹立「少開一盞燈、節約一度電」的節能理念。（ｃｔ）

