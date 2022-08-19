【人行操作】人行續２０億逆回購利率持平，本周淨回籠２０００億

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行連續第１８日進行２０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購操作，中標利率持平２％，今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。
人行周一（１５日）縮量續作到期的中期借貸便利操作（ＭＬＦ）４０００億元，期限１年
，利率意外降１０基點至２﹒７５％。８月ＭＬＦ到期量為６０００億元。
全口徑計，公開市場本周淨回籠２０００億元。（ｃａ）
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