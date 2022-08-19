【限電停產】重慶浙江湖北推行電動車錯峰充電，８０萬輛車受影響

《經濟通通訊社１９日專訊》高溫天氣影響下，多個省份的用電負荷屢創新高，為保障用電

高峰電網安全運行，國家電網在三省市試點推行電動汽車錯避峰充電，近８０萬輛電動汽車受影

響。

首批開展試點的是重慶、浙江、湖北三省市，覆蓋近３５萬根充電樁，將在下午３時到晚上

１０時用電高峰時段，適時適度調整充電功率，平抑用電高峰負荷。同時，國家電網還將通過手

機充電客戶端，發放充電服務費５折優惠券，引導電動車主，在夜間等低谷時段充電。

國家電網智慧車聯網技術公司副總經理屈憲軍表示，此次參與錯峰充電的三個省市的電動汽

車保有量近８０萬輛，如果集中在高峰時段充電，將增加電網負荷２００萬千瓦的負荷，相當於

３０多萬戶家庭的用電負荷。如果採取負荷調控和錯峰用電措施，將能保障電網安全，更能保障

民生用電需求。



＊一汽大眾、長安汽車等四川工廠生產受影響＊



高溫限電令川渝地區汽車產業鏈生產受限，一汽大眾、長安汽車（深：０００６２５）等在

四川的工廠生產受影響，寧德時代（深：３００７５０）四川宜賓電池工廠停產，電動車特斯拉

（Ｔｅｓｌａ）、蔚來（０９８６６）等在成都、重慶充電服務亦部分暫停。（ｃａ）







