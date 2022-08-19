《經濟通通訊社１９日專訊》內地的本土疫情持續，據最新消息，８月１５日由西藏開往北
京的Ｚ２２次列車已至少發現２６宗陽性人員，涉及河北、北京、山東、山西、河南等５個省份
。當局曾發布緊急尋人通報，緊急尋找乘坐Ｚ２２次列車乘客。
經了解，檢測為陽性的１２名旅客有拉薩地區旅居史，１５日在拉薩站進站乘車時，均持有
４８小時內核酸檢測陰性證明，並經過測溫、驗碼，符合國家防疫規定和相關要求。（ｃａ）
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19/08/2022 13:24
【新冠肺炎】拉薩至北京列車發現２６宗陽性，當局發通報緊急尋人
《經濟通通訊社１９日專訊》內地的本土疫情持續，據最新消息，８月１５日由西藏開往北
京的Ｚ２２次列車已至少發現２６宗陽性人員，涉及河北、北京、山東、山西、河南等５個省份
。當局曾發布緊急尋人通報，緊急尋找乘坐Ｚ２２次列車乘客。
經了解，檢測為陽性的１２名旅客有拉薩地區旅居史，１５日在拉薩站進站乘車時，均持有
４８小時內核酸檢測陰性證明，並經過測溫、驗碼，符合國家防疫規定和相關要求。（ｃａ）
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