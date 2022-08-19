【新冠肺炎】本港新增６４４５宗確診，再多８名患者死亡

《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
６４４５宗新冠肺炎確診個案，包括６２６０宗本地感染和１８５宗輸入個案。
另外，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，再多８名患者死亡，年齡介乎６１－
９３歲。（ｃｌ）
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