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19/08/2022 07:53

【企業盈警】雷士國際（０２２２２）料中期盈利跌逾９５％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》雷士國際（０２２２２）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利跌超過９５％。
　　該集團指，純利下跌主因一家附屬公司受上海封鎖措施而暫停營運及國際市場的經濟疲軟而
導致收入減少；以及今年商品價格及運費高企導致毛利下降。
　　該集團預期適時公布業績。（ｗｈ）

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