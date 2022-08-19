【企業盈警】中駿集團（０１９６６）料中期盈利跌最多５０％

《經濟通通訊社１９日專訊》中駿集團（０１９６６）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利１２億至１３億元人民幣，同比下降約４５﹒３％至４９﹒５２％。

該集團指，預期純利下跌主因內地若干城市新冠疫情封城延緩項目工程進度導致期內物業面

積交付減少及物業市場低迷導致期內交付物業銷售單價下跌，使毛利率下降。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

