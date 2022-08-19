【企業盈喜】大唐西市（００６２０）料中期盈利升最多１８倍

《經濟通通訊社１９日專訊》大唐西市（００６２０）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利介乎約１﹒２１億至１﹒３１億元，比去年同期增加１６﹒２９至１７﹒７１倍。

該集團指，預期純利上升主因受益於期內物業銷售收入增加。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

