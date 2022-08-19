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19/08/2022 07:53

【企業盈喜】大唐西市（００６２０）料中期盈利升最多１８倍

　　《經濟通通訊社１９日專訊》大唐西市（００６２０）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利介乎約１﹒２１億至１﹒３１億元，比去年同期增加１６﹒２９至１７﹒７１倍。
　　該集團指，預期純利上升主因受益於期內物業銷售收入增加。
　　該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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