【企業盈喜】捷心隆（０２１１５）中期盈利預測調高至增最多３倍

《經濟通通訊社１９日專訊》捷心隆（０２１１５）公布，繼早前發盈喜，預期截至６月
３０日止中期盈利升約２倍後，根據未經審核綜合管理帳目，預計中期純利同比增加約２﹒７至
３倍。
該集團指，預期純利上升主因半導體行業為應對全球半導體短缺而增加投資，從而帶動其無
塵室產品的需求大幅增加。有關產品主要用於半導體廠房的無塵室。
該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話19/08/2022
【虛幣世界】聯儲官員傾向繼續放鷹，比特幣再跌穿23000美元
|中國故事18/08/2022
《神州經脈》外行再降中國經濟預測 滬指全日低迷 人幣三個月弱
|摩根資產管理特約 我不只是運動員18/08/2022
體操女將走過傷患低谷 賽場外人生規劃從此不一樣
|財經熱話18/08/2022
銀娛中期盈轉虧股價受壓 惟仍獲大行力撐花旗看$57
|FOCUS18/08/2022
【FOCUS】企鵝易熬寒冬？ 騰訊飛刀未止
|財經熱話18/08/2022
潤啤炒復甦大行齊祝福 股價飆半成創個半月高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰