【企業盈喜】捷心隆（０２１１５）中期盈利預測調高至增最多３倍

《經濟通通訊社１９日專訊》捷心隆（０２１１５）公布，繼早前發盈喜，預期截至６月

３０日止中期盈利升約２倍後，根據未經審核綜合管理帳目，預計中期純利同比增加約２﹒７至

３倍。

該集團指，預期純利上升主因半導體行業為應對全球半導體短缺而增加投資，從而帶動其無

塵室產品的需求大幅增加。有關產品主要用於半導體廠房的無塵室。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

