【企業盈喜】四海國際（１２０）料中期盈利８７００萬元升７２倍

《經濟通通訊社１９日專訊》四海國際（００１２０）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利約８７００萬元，比去年同期增加約７１﹒５倍。

該集團指，盈利大幅增加主因出售成都發展項目富豪國際新都薈第三期餘下住宅單位所得物

業收益，該等物業為已預售單位，惟其銷售交易及交付程序乃於期內完成。

該集團將於本月２５日公布業績。（ｗｈ）

