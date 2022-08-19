【企業盈警】思考樂（１７６９）料中期盈轉虧最多３５００萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》思考樂教育（０１７６９）公布，預期截至６月３０日止中期
虧損介乎３０００萬至３５００萬元（人民幣．下同），去年同期純利４２７０萬元。
該集團指，預期淨虧損主因若干逾期贖回或可能須承受逾期贖回風險的金融資產公允價值下
降，料導致損益表淨虧損約７０００萬元，而不計有關影響，預期中期經營溢利約２８５０萬元
。
該集團預期於本月２４日公布業績。（ｗｈ）
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