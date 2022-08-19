【企業盈喜】富豪國際（０００７８）料中期虧轉賺１﹒４億元

《經濟通通訊社１９日專訊》富豪國際（０００７８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利約１﹒３８億元，去年同期虧損約２﹒７６億元。

該集團指，期內６間酒店作為檢疫酒店或設施營運產生穩定收入，在香港營運的酒店組合所

貢獻之酒店營運收入大幅超越去年同期水平。另外，期內本港酒店物業須計提折舊費用總額約

２﹒９９億元，儘管此對現金流並無影響，惟已對業績造成不利影響。

該集團將於本月２５日公布業績。（ｗｈ）

