【小米績後】瑞銀：小米業績符預期惟具挑戰，降目標至１３﹒５元

《經濟通通訊社２２日專訊》瑞銀發表研究報告指，小米集團（０１８１０）今年第二季表

現符合預期，但具挑戰性，收入及非國際財務報告準則純利分別為７０２億及２１億元人民幣，

分別按年跌２０％及６７％，符合該行預期，次季毛利率為１６﹒８％，按年跌４８個基點，按

季跌５６個基點，將目標價由１４元下調至１３﹒５元，予「買入」評級。

該行表示，儘管智能手機出貨量下降，但全球ＭＩＵＩ ＭＡＵ（月活躍用戶數量）增至

５﹒４７億，按年增長２０﹒５％，當中中國ＭＡＵ在今年第二季按年升１３﹒１％至１﹒４億

，亦認為海外市場份額增長和利基子品牌將繼續吸引新滲透。

該行提及，從小米管理層未來將更加重視保障利潤，並將投資集中在新業務的關鍵研發上，

將２０２２年至２０２３年非國際財務報告準則每股盈利下調２４％及１２％，反映今年次季度

的業績、研發支出的增加以及非國際財務報告準則調整的變化，並調整２０２２年及２０２３年

智能手機出貨量預測，料分別按年跌１６％至１﹒６０６億部，以及按年升１０％至１﹒７７億

部，中國智能手機的復甦仍然是關鍵催化劑。（ｂｎ）



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