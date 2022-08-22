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22/08/2022 11:33

【小米績後】交銀國際：小米次季業績符預期，目標價１２﹒１元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》交銀國際發表報告表示，小米（０１８１０）次季淨利潤
１３﹒７億元（人民幣．下同），按年下降８３﹒５％；收入為７０１﹒７億元，按年下降
２０％；毛利率１６﹒８％，按年下降０﹒５個百分點，第二季度業績符合市場預期。該行維持
其「中性」評級，基於２０倍２３年市盈率，維持目標價１２﹒１港元。
　　報告指，對於今年下半年消費電子銷售保持謹慎。不過，隨著上游芯片供應放鬆，預期下游
品牌廠商有機會以價換量，刺激下游需求復蘇。
　　具體分業務來看，小米次季智能手機基本量價企穩，但是由於蘋果即將在第三季度發布新機
型，對於安卓系手機下半年的銷售維持謹慎態度。ＩｏＴ　２季度收入環比提升１﹒７％。第二
季度互聯網服務收入７０億元，其中境外收入１７億元，按年大幅提升５２﹒１％。公司第二季
度維持了業務基本盤的穩定，海外增長成為重要貢獻。（ｂｉ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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