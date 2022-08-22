【小米績後】交銀國際：小米次季業績符預期，目標價１２﹒１元

《經濟通通訊社２２日專訊》交銀國際發表報告表示，小米（０１８１０）次季淨利潤

１３﹒７億元（人民幣．下同），按年下降８３﹒５％；收入為７０１﹒７億元，按年下降

２０％；毛利率１６﹒８％，按年下降０﹒５個百分點，第二季度業績符合市場預期。該行維持

其「中性」評級，基於２０倍２３年市盈率，維持目標價１２﹒１港元。

報告指，對於今年下半年消費電子銷售保持謹慎。不過，隨著上游芯片供應放鬆，預期下游

品牌廠商有機會以價換量，刺激下游需求復蘇。

具體分業務來看，小米次季智能手機基本量價企穩，但是由於蘋果即將在第三季度發布新機

型，對於安卓系手機下半年的銷售維持謹慎態度。ＩｏＴ ２季度收入環比提升１﹒７％。第二

季度互聯網服務收入７０億元，其中境外收入１７億元，按年大幅提升５２﹒１％。公司第二季

度維持了業務基本盤的穩定，海外增長成為重要貢獻。（ｂｉ）



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