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22/08/2022 15:23

【外圍經濟】巴郡獲准購買西方石油最多５０％的股份

　　《經濟通通訊社２２日專訊》巴菲特的巴郡在花費數月時間收購西方石油公司的股份後，獲
得了美國監管機構的批准，容許其購買多達５０％的股份。西方石油公司的股價因而飆升。
　　聯邦能源監管委員會中表示，擬議交易符合公眾利益，並在有條件的情況下獲得授權。
　　巴郡今年一直在購買西方石油公司股票，更深入地押注這家總部位於休斯頓的石油公司。巴
郡目前已持有超過２０％西方石油股份。（ｒｃ）

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