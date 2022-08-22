【虛幣世界】市場憂慮全球通脹問題，比特幣價格急跌

《經濟通通訊社２２日專訊》比特幣於上周五（１９日）遭大幅拋售，目前企穩於

２１５００美元水平，且在過去２４小時曾急跌８％，過去一周下跌１３％。投資者憂慮全球通

脹問題，令市場對加密貨幣興趣減低，其中德國７月份的年度生產者通脹數據升至創紀錄的

３７％，而預期為３２％。

市場預計比特幣有機會持續下跌，觀看８月１６日的未平倉比特幣期權，當中看淡期權的比

特幣數由２０００枚比特幣升至３３００枚，意味著如果比特幣跌穿２１０００美元水平的話，

將會令比特幣帶來下行壓力。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１４９０﹒６２元（美元．下同），跌０﹒１２％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６１４﹒１８元，跌０﹒２４％；艾達幣報

０﹒４６１２元，跌０﹒３２％；瑞波幣報０﹒３４３１元，跌０﹒４９％。（ｕｌ）



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