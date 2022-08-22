【土地供應】劉國勳：高球場環評報告暫緩決定對房屋供應影響不大

《經濟通通訊社２２日專訊》政府擬在粉嶺高球場興建１﹒２萬個公營房屋，環境諮詢委員

會經過討論後仍未作出決定。新界北立法會議員劉國勳在電台節目表示，環諮會暫緩決定顯示當

局的環評報告有不足，有關雀鳥作息期調查需時約半年，即使最終通過建屋計劃，也要推遲至少

１年以上，但對整體房屋供應影響不大。

劉國勳解釋，未來１０年３３萬個公屋建屋計劃是「頭輕尾重」，而本身高球場到２０２９

年才有房屋供應，不是首５年最需要房屋的時間，後５年房屋供應量會急增，特別是隨著

２０３１年新發展區陸續入伙，便會追上目標。他認為，如果立法會通過壓縮發展相關程序的法

例、調整新發展區的地積比，以及全面審視綠化土地來源，便可補充多於原本高球場規劃的

１﹒２萬伙單位。

環諮會主席黃遠輝在電台節目表示，環諮會在討論高球場環評報告時，暫緩決定並要求政府

補交資料的做法並非無先例，環保署長亦可以決定是否批准環評報告。他指出，任內與環保署未

曾出現過意見相左的情況，又認為政府補交資料和整體建屋規劃可以同步進行，相信不會阻延高

球場建公營房屋的計劃。

一直主張在郊野公園邊陲地帶建屋的全國政協副主席、前特首梁振英表示，今次高球場項目

的議而不決，「絕對清楚說明，民意只可作參考，否則不必政治領導，只需民意調查機構便可。

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