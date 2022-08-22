【恒指季檢】恒指公司：成分股增至８０隻無既定時間表

《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》引述恒生指數公司表示，恒指成分股數量何時增至
８０隻，並無既定時間表。
恒指公司回覆《彭博》查詢時表示，成分股的選擇基於一籃子因素，例如市值、成交量、行
業代表性以及個股在每一次評審期間的財務表現。
恒指公司最初預計到今年中成分股數量會增至８０隻，而最新一次變動後，到９月初將達到
７３隻。（ｃｌ）
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