【夜期時段】即月期指最新報１９５８８點，跌４點，低水６９點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９５９２點，無升跌，低水６５

點，最新報１９５８８點，跌４點，低水６９點，合約成交２８０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６６３點，跌９點，低水３２點，最新報６６７３點，升

１點，低水２２點，合約成交２４８張。

