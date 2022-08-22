【新冠肺炎】工業貿易署署長需家居檢疫，同住家人確診

《經濟通通訊社２２日專訊》工業貿易署表示，工業貿易署署長黃少珠的同住家人確診
２０１９冠狀病毒病，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引
進行家居檢疫。
黃少珠有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為
陰性。（ｂｉ）
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