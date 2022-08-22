【新冠肺炎】醫管局：如入院維持三百人，將進入第三階段人手調動

《經濟通通訊社２２日專訊》本港疫情慢慢呈升勢，醫管局總行政經理李立業表示，單日染

疫入院人數，由本月初的２５０人，升至近日約３００人；同期危殆個案由２０多宗增至４３宗

；１１歲以下確診兒童留院個案，兩周內亦由６０宗增至１０４宗。他預計，隨著ＢＡ﹒５病毒

株佔確診個案比例增加，確診及入院數字都會上升，又指如入院數字持續在３００宗以上，公立

醫院很大機會要進入第三階段的病床及人手調動安排，由目前的第二階段約２５００張病床，增

加至５０００張，到時非緊急手術和檢查將無可避免受到影響，希望市民諒解。



＊正籌備重開亞博館新冠治療中心，最快傍晚開始收症＊



李立業指，正籌備重開亞博館的新冠治療中心，最快傍晚可以開始收症，局方會調配１００

名醫護和專職人員，提供２００張病床，首先接收社區中未有家人照顧的年長患者、在竹篙灣檢

疫中心病情較複雜的患者，以及公立醫院情況穩定的病人，包括院舍院友。

他又指，兒科隔離病床使用率由５成增至７成，當局會增加兒科病床供應，病情穩定的確診

兒童會獲安排入住北大嶼山醫院，加上遙距診症服務，相信能在短時間內提升應對能力。

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