《經濟通通訊社２２日專訊》順風清潔能源（０１１６５）公布，預期截至今年６月３０日
止六個月將錄得虧損約２億元（人民幣．下同），而截至去年同期虧損約３８９０萬元。
期內虧損擴大，主要由於集團預期於今年上半年錄得其他損益虧損淨額約１﹒１８億元，而
去年同期則錄得其他損益收益淨額約９３０萬元，主要由於去年上半年錄得外匯收益淨額約
２６９０萬元，而今年上半年則錄得外匯虧損淨額約１﹒１億元等。（ｂｎ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
22/08/2022 16:45
【企業盈警】順風清潔能源（１１６５）料中期虧損擴大至２億人幣
《經濟通通訊社２２日專訊》順風清潔能源（０１１６５）公布，預期截至今年６月３０日
止六個月將錄得虧損約２億元（人民幣．下同），而截至去年同期虧損約３８９０萬元。
期內虧損擴大，主要由於集團預期於今年上半年錄得其他損益虧損淨額約１﹒１８億元，而
去年同期則錄得其他損益收益淨額約９３０萬元，主要由於去年上半年錄得外匯收益淨額約
２６９０萬元，而今年上半年則錄得外匯虧損淨額約１﹒１億元等。（ｂｎ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事22/08/2022
《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市 四川限電延五日 滬指高收
|財經熱話22/08/2022
周大福翰森製藥爆冷染藍 股價飆逾半成後回落仍值博？
|專訪22/08/2022
【陶冬專訪】傑克遜年會舉行在即 惟市場難從鮑威爾掌握清晰指引（有片）
|FOCUS22/08/2022
【FOCUS】電動車新款搶灘 鋰或成下一個石油
|財經熱話22/08/2022
免徵車購稅延長卻遇限電車股軟 惟長汽傳今發布新車飆逾一成
|財經熱話22/08/2022
《午市前瞻》專家指百度染藍證快手仍有機會 商湯染藍之路仍遠
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰