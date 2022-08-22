【企業盈警】順風清潔能源（１１６５）料中期虧損擴大至２億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》順風清潔能源（０１１６５）公布，預期截至今年６月３０日

止六個月將錄得虧損約２億元（人民幣．下同），而截至去年同期虧損約３８９０萬元。

期內虧損擴大，主要由於集團預期於今年上半年錄得其他損益虧損淨額約１﹒１８億元，而

去年同期則錄得其他損益收益淨額約９３０萬元，主要由於去年上半年錄得外匯收益淨額約

２６９０萬元，而今年上半年則錄得外匯虧損淨額約１﹒１億元等。（ｂｎ）

