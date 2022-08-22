【企業盈警】瑞慈醫療料中期轉盈為虧蝕最多１﹒２億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》瑞慈醫療（０１５２６）公布，預期公司截至２０２２年６月

３０日止六個月，錄得的公司擁有人應佔虧損淨額不超過１﹒２億元人民幣。而去年同期公司擁

有人應佔溢利淨額為１０５０萬元人民幣。

預期盈轉虧，主要由於截至２０２２年６月３０日止六個月期間，新冠疫情在中國國內再次

爆發引致的疫情控制措施對收益產生重大影響，公司於中國各地的體檢中心於疫情期間無法恢復

正常營運。（ｂｎ）

