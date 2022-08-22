【企業盈喜】銀杏教育（１８５１）料上半年純利按年增不少於１倍

《經濟通通訊社２２日專訊》銀杏教育（０１８５１）發盈喜，今年上半年與２０２１年同
期純利約２２８０萬元人民幣相比，預期增加不少於１００％。
該集團指，上述增長乃主要由於集團於報告期間的入讀學生人數及平均學費大幅增長。截至
今年６月３０日，集團的入讀學生人數按年增長約２１％。持續增長反映集團的教育質量得到廣
泛認可，且其於高等教育行業的龍頭地位日益鞏固。（ａｃ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事22/08/2022
《神州經脈》LPR非對稱調降撐樓市 四川限電延五日 滬指高收
|財經熱話22/08/2022
周大福翰森製藥爆冷染藍 股價飆逾半成後回落仍值博？
|專訪22/08/2022
【陶冬專訪】傑克遜年會舉行在即 惟市場難從鮑威爾掌握清晰指引（有片）
|FOCUS22/08/2022
【FOCUS】電動車新款搶灘 鋰或成下一個石油
|財經熱話22/08/2022
免徵車購稅延長卻遇限電車股軟 惟長汽傳今發布新車飆逾一成
|財經熱話22/08/2022
《午市前瞻》專家指百度染藍證快手仍有機會 商湯染藍之路仍遠
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰