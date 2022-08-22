【企業盈喜】銀杏教育（１８５１）料上半年純利按年增不少於１倍

《經濟通通訊社２２日專訊》銀杏教育（０１８５１）發盈喜，今年上半年與２０２１年同

期純利約２２８０萬元人民幣相比，預期增加不少於１００％。

該集團指，上述增長乃主要由於集團於報告期間的入讀學生人數及平均學費大幅增長。截至

今年６月３０日，集團的入讀學生人數按年增長約２１％。持續增長反映集團的教育質量得到廣

泛認可，且其於高等教育行業的龍頭地位日益鞏固。（ａｃ）

