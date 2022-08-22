【新冠肺炎】本港新增６６１７宗確診個案，再多５宗死亡個案

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

６６１７宗新冠肺炎確診個案，包括６３８０宗本地個案，當中２２３６宗核酸檢測陽性，

４１４４宗快測經覆檢陽性，另有２３７宗輸入個案，１０４宗在機場發現，２３宗在檢疫酒店

發現，１１０宗離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自４２個國家，９個國家有１０宗或以上個案，包括英國、泰國、美國、印度、

菲律賓、加拿大、韓國、澳洲和新加坡。



＊死者年齡介乎６３至９６歲＊



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增５宗死亡個案，涉４男１女，年

齡介乎６３至９６歲，２人未完成３針，當中１人打２針，１人無打針，３人已打３針。死者包

括９６歲男患者，居住院舍，有高血壓、慢性氣管病，在亞博被發現氣促，７月２９日送往北大

嶼山醫院，血含氧量跌離世；７２歲男患者，已打３針，有高血壓、中風、糖尿病，７月１４日

因胰臟炎入院，７月２６日核酸檢測陽性，ＣＴ值大於３０，懷疑院內感染昨日離世；８２歲女

患者，已打３針，居住院舍，有心臟病，８月１４日送往將軍澳急症室，無胃口進食、無發燒，

該名患者曾於７月底新冠確診入院，已康復，相信死因與新冠病毒無關；６３歲男患者，已打２

針，有糖尿病、多次中風，８月１８日快測陽性，８月２１日因氣促情況嚴重入威院，Ｘ光發現

肺炎，昨日離世。



＊新增１３間院舍爆疫＊



歐家榮表示，新增１３間院舍爆疫，包括７間安老院舍，涉９名院友，６間殘疾人士院舍，

涉１２名院友及２名職員，共１００名院友列為密切接觸者，送往亞博檢疫。早前爆疫的青和居

護老院再多９名院友及５名職員確診，目前該院１１２名院友中有累計有２１人確診，而６３名

員工中，亦累計有１０人染疫。（ｈｙ）

