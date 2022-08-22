【新冠肺炎】本港新增６６１７宗確診個案，再多５宗死亡個案

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
６６１７宗新冠肺炎確診個案，包括６３８０宗本地個案，當中２２３６宗核酸檢測陽性，
４１４４宗快測經覆檢陽性，另有２３７宗輸入個案，１０４宗在機場發現，２３宗在檢疫酒店
發現，１１０宗離開檢疫酒店後確診。
輸入個案來自４２個國家，９個國家有１０宗或以上個案，包括英國、泰國、美國、印度、
菲律賓、加拿大、韓國、澳洲和新加坡。
＊死者年齡介乎６３至９６歲＊
醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增５宗死亡個案，涉４男１女，年
齡介乎６３至９６歲，２人未完成３針，當中１人打２針，１人無打針，３人已打３針。死者包
括９６歲男患者，居住院舍，有高血壓、慢性氣管病，在亞博被發現氣促，７月２９日送往北大
嶼山醫院，血含氧量跌離世；７２歲男患者，已打３針，有高血壓、中風、糖尿病，７月１４日
因胰臟炎入院，７月２６日核酸檢測陽性，ＣＴ值大於３０，懷疑院內感染昨日離世；８２歲女
患者，已打３針，居住院舍，有心臟病，８月１４日送往將軍澳急症室，無胃口進食、無發燒，
該名患者曾於７月底新冠確診入院，已康復，相信死因與新冠病毒無關；６３歲男患者，已打２
針，有糖尿病、多次中風，８月１８日快測陽性，８月２１日因氣促情況嚴重入威院，Ｘ光發現
肺炎，昨日離世。
＊新增１３間院舍爆疫＊
歐家榮表示，新增１３間院舍爆疫，包括７間安老院舍，涉９名院友，６間殘疾人士院舍，
涉１２名院友及２名職員，共１００名院友列為密切接觸者，送往亞博檢疫。早前爆疫的青和居
護老院再多９名院友及５名職員確診，目前該院１１２名院友中有累計有２１人確診，而６３名
員工中，亦累計有１０人染疫。（ｈｙ）
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