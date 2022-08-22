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22/08/2022 16:48

【新冠肺炎】學校呈報１６０宗個案，７間學校個別班級須停課一周

　　《經濟通通訊社２２日專訊》新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐
家榮表示，學校呈報１６０宗個案，涉１２７名學生及３３名教職員，分別來自８３間學校，包
括６４間幼稚園及幼兒中心、１０間小學及９間中學。過去七日３１間學校有兩宗或以上個案，
７間學校個別班級須停課一周。（ｈｙ）

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