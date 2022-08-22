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22/08/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續貶１３３點，報６﹒８１９８刷近兩年底

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１９８，
較上個交易日跌１３３點子，錄兩連貶，刷２０２０年９月２８日以來近兩年新低，上個交易日
報６﹒８０６５。
　　投資者料聯儲局鷹派政策將鞏固美元強勢，美匯指數上周五（１９日）突破１０８﹒１０，
或０﹒５８％，周線漲２﹒３４％，是２０２０年４月以來最大單周漲幅。聖路易聯儲銀行行長
布拉德（Ｊａｍｅｓ　Ｂｕｌｌａｒｄ）等多名聯儲局高層上周重申鷹派立場，致力令通脹回到
２％的目標水平。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８１９８　　＋１３３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８４２１　　－２４２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９７８５　　－３１７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６９１　　　＋１４﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０５８５　　－６３０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８８８　　－１７０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２１０９　　－４０５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８９９６　　－１１９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１１３０　　　　－８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４７０　　　－９５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５６５　　　－１０﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７１０１　－１１６３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４９３９　　＋１５５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒３１００　　　＋４５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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