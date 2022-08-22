【聚焦人幣】人幣中間價續貶１３３點，報６﹒８１９８刷近兩年底

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１９８，

較上個交易日跌１３３點子，錄兩連貶，刷２０２０年９月２８日以來近兩年新低，上個交易日

報６﹒８０６５。

投資者料聯儲局鷹派政策將鞏固美元強勢，美匯指數上周五（１９日）突破１０８﹒１０，

或０﹒５８％，周線漲２﹒３４％，是２０２０年４月以來最大單周漲幅。聖路易聯儲銀行行長

布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）等多名聯儲局高層上周重申鷹派立場，致力令通脹回到

２％的目標水平。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８１９８ ＋１３３﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８４２１ －２４２﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９７８５ －３１７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６９１ ＋１４﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０５８５ －６３０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８８８ －１７０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２１０９ －４０５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８９９６ －１１９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１１３０ －８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４７０ －９５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６５ －１０﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７１０１ －１１６３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９３９ ＋１５５﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒３１００ ＋４５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

