【聚焦人幣】人幣中間價續貶１３３點，報６﹒８１９８刷近兩年底

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１９８，
較上個交易日跌１３３點子，錄兩連貶，刷２０２０年９月２８日以來近兩年新低，上個交易日
報６﹒８０６５。
投資者料聯儲局鷹派政策將鞏固美元強勢，美匯指數上周五（１９日）突破１０８﹒１０，
或０﹒５８％，周線漲２﹒３４％，是２０２０年４月以來最大單周漲幅。聖路易聯儲銀行行長
布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）等多名聯儲局高層上周重申鷹派立場，致力令通脹回到
２％的目標水平。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８１９８ ＋１３３﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８４２１ －２４２﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９７８５ －３１７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６９１ ＋１４﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒０５８５ －６３０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６８８８ －１７０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２１０９ －４０５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８９９６ －１１９﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１１３０ －８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２４７０ －９５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６５ －１０﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７１０１ －１１６３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９３９ ＋１５５﹒００
１人民幣╱韓元 １９５﹒３１００ ＋４５﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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