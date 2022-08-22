【國務會議】李克強：加大金融支持實體經濟，強化基本生活保障

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李克強１８日主持召開國務院

常務會議，部署推動降低企業融資成本和個人消費信貸成本的措施，加大金融支持實體經濟力度

；部署加大困難群眾基本生活保障力度的舉措，兜牢民生底線；確定支持養老托育服務業紓困的

措施，幫扶渡過難關、恢復發展。

會議指出，當前經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。要貫徹黨中央、國務院部署，有

針對性加大財政、貨幣政策支持實體經濟力度，進一步鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理

區間。依法盤活地方專項債限額空間。完善市場化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率

指導作用，支持信貸有效需求回升，推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。



＊ＣＰＩ漲幅３％即啟動補貼聯動機制＊



會議指出，受疫情、災情等影響，困難群眾增多。各地各有關部門強化困難群眾基本生活保

障，上半年全國財政累計支出低保等資金１２００多億元人民幣，同比增加７％。要進一步加大

保障和兜底力度。一是全面落實低保擴圍。加強動態監測，及時將符合低保標準的人口等納入低

保。向低保對象等困難群眾增發的一次性生活補貼，要盡快發放到位。

二是加大遇困群眾救助力度，抓緊把發放一次性臨時救助金的政策落到位。

三是從今年９月到明年３月，階段性調整價格補貼聯動機制。在現行覆蓋低保對象、孤兒等

７類群體基礎上，將領取失業補助金人員、低保邊緣人口新增納入保障。擴圍後政策覆蓋

６７００萬人。將啟動條件中的居民消費價格單月同比漲幅由３﹒５％降到３﹒０％。

四是中央財政對地方因低保等救助擴圍、價格補貼聯動機制調整而增加的支出，按因素法給

予一定比例的資金補助，地方先發放、中央財政後結算。

五是壓實地方責任，提高幫扶精準性及時性，堅決查處騙取和侵佔挪用資金等行為。



＊承租國有房屋的一律免除租金至今年底＊



會議指出，養老托育服務業與群眾生活息息相關，是解決「一老一小」問題的重要力量。這

兩個行業受疫情影響大、普遍經營困難，要實施一系列幫扶措施。主要包括：對養老托育中小微

企業和個體工商戶，承租國有房屋的，一律免除租金至今年底；有條件的地方要採取管用舉措，

支持非國有房屋出租人減免租金；對養老托育服務業增值稅留抵稅額一次性退存量、按月退增量

；各地今年內頂格減免地方「六稅兩費」。

