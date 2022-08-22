【新冠肺炎】上海昨日新增新冠感染者４例，增一個中風險地區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海衛健委公布，２２日上海新增本土新
冠肺炎確診病例１例和無症狀感染者３例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診
病例６例和無症狀感染者６例，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉及的區域，上海寶山區大場
鎮南大路１２弄洛河橋小區被劃為中風險地區。
截止目前，上海共有４個高風險區，５個中風險區。
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