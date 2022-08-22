【政策解讀】免徵新能源車購置稅政策三度延期，車價下降刺激需求

《經濟通通訊社２２日專訊》國務院總理李克強１８日主持召開國務院常務會議，決定延續

實施新能源汽車免徵車購稅等政策，促進大宗消費。會議決定，將已兩次延期實施、今年底到期

的免徵新能源汽車購置稅政策，再延期實施至明年底，預計新增免稅１０００億元（人民幣．下

同）；保持新能源汽車消費其他相關支持政策穩定，繼續免徵車船稅和消費稅，在上路權限、牌

照指標等方面予以支持。

內地目前的車輛購置稅稅率為１０％。購置稅減免之後，消費者購買市面上主流的新能源車

型可享受數千元到數萬元不等的優惠。北京國家會計學院學術委員會主任李旭紅表示，免徵新能

源汽車車輛購置稅，實質上是降低了新能源汽車的價格，有利於擴大新能源汽車消費。《上海證

券報》引述比亞迪北京欣太店總經理張甲稱，國補疊加購置稅減免，一輛均價在２５萬元至３０

萬元的新能源汽車，能便宜３萬元到４萬元。目前有很多顧客已經把新能源汽車購車需求提前到

今年。



＊免徵新能源車購置稅政策不會一直延續＊



此前免徵新能源汽車購置稅政策已經兩度延期。新能源汽車購置稅免徵政策於２０１４年開

始執行，最初計劃於２０１７年底到期。乘聯會秘書長崔東樹表示，免徵新能源汽車購置稅政策

延續至２０２３年底之後，是否會繼續延續需要看市場的發展情況。從新能源車向市場化、規模

化轉型的角度看，車輛購置稅肯定是要收取的，所以這一政策不會一直延續，而從目前的市場發

展看，明年新能源車的滲透率或許就能達到３５％。（ｗｌ）

