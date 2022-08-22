【政策解讀】分析：有針對性加大財政貨幣政策支持，鞏固經濟復甦

《經濟通通訊社２２日專訊》國務院總理李克強１８日主持召開國務院常務會議指出，當前

經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。要有針對性加大財政、貨幣政策支持實體經濟力度，

進一步鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。依法盤活地方專項債限額空間。完善市場

化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率指導作用，支持信貸有效需求回升，推動降低企

業綜合融資成本和個人消費信貸成本。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，會議的政策取向清晰。受複雜環境影響，國內

經濟復甦出現短期波動，有針對性加大財政貨幣政策支持力度，有利於鞏固經濟復甦基礎。



＊下一步還可以階段性下調相關監管指標＊



招聯金融首席研究員董希淼說，降低企業融資成本和個人消費信貸成本，有助於提升企業投

資需求和居民消費意願，進而擴大社會有效需求，助力市場主體紓困解難和實體經濟穩步恢復，

保持宏觀經濟大盤穩定。下一步還可以階段性下調相關監管指標，對中小銀行放寬支農、支小再

貸款申請條件；加大支持銀行發行永續債、可轉債等工具補充資本，提高金融機構信貸投放的意

願和能力。

此外，金融機構應提高站位、主動擔當，在成本可覆蓋的前提下，努力降低企業貸款和個人

消費信貸的利率，盡量減免貸款環節相關費用，最大程度讓利於企業和居民。（ｗｌ）

