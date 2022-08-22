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22/08/2022 10:49

【限電停產】Ａ場煤炭股升幅居前，據報四川工業限電停產再延５日

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地高溫天氣持續，電力供應難改善，據多家內媒報道，四川
原定於８月２０日結束的工業限電停產又被延長５日，至８月２５日２４時才結束。此外，曾發
函向四川商請支持汽車產業鏈電力保障的上海，２１日也發布通知稱，為貫徹落實《２０２２年
上海市迎峰度夏有序用電方案》要求，８月２２日（星期一）、８月２３日（星期二）上海暫停
開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明（包括媒體幕牆）。
　　Ａ場煤炭板塊升幅居前，山煤國際（滬：６００５４６）、晉控煤業（滬：６０１００１）
飆逾半成，山西焦煤（深：０００９８３）大漲４﹒２％，華陽股份（滬：６００３４８）彈
３﹒１％，陝西煤業（滬：６０１２２５）、中煤能源（滬：６０１８９８）等揚逾２％，山西
焦化（滬：６００７４０）、平煤股份（滬：６０１６６６）、兗礦能源（滬：６００１８８）
、雲煤能源（滬：６００７９２）等均升超１％。
　　此外，中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）Ｈ股繼２０２０年９月遭剔出恒指後
再度染藍，獲納入恒指成分股，將於９月５日（星期一）起生效。神華Ａ現彈２％，報３０﹒３
元人民幣。（ｗｌ）

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