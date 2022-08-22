【聚焦人幣】人幣即期收挫２９６點曾穿６﹒８４，三連貶刷兩年低

《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣中間價刷近兩年低，人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今早跟隨低開１１４點，報６﹒８２０２，已是全日高位，最終收報６﹒８３８４，

較上個交易日４時３０分收盤價跌２９６點子，錄三連貶，創２０２０年９月１０日以來近兩年

新低。全日在６﹒８２０２至６﹒８４２０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２４７點子，報６﹒８５６５。

交易員稱，中國經濟基本面欠佳，人行調降ＬＰＲ利率給人民幣帶來更多貶值壓力；另外短

期美元強勢不改，外幣壓力沒有緩解前，人民幣料仍有調整空間。中美利差倒掛加深的預期亦續

施壓掉期，長端掉期再度下破１０００點關口，並刷新逾１１年新低。

招商銀行最新周度展望稱，此次讓人民幣貶值受美指走強的影響較大，人民幣在非美貨幣中

表現仍然強勁，表現勝過其他Ｇ１０貨幣，另外中國高貿易順差仍對人民幣構成一定支撐。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１９８，較上個交易日跌１３３點子，

錄兩連貶，刷２０２０年９月２８日以來近兩年新低，上個交易日報６﹒８０６５。（ｗｌ）

