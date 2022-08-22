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22/08/2022 13:45

【聚焦人幣】人行成功在港發行三個月及一年期央票，涉２５０億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》香港金管局公布，人民銀行今日在港成功發行１００億元人民
幣三個月期央票，中標利率１﹒９％；及１５０億元人民幣一年期央票，中標利率２﹒３％。
　　人行表示，本次投標總量接近７５０億元，約為發行量的３倍，表明人民幣資產對境外投資
者有較強吸引力，也反映了全球投資者對中國經濟的信心。（ｗｌ）

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