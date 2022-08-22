【聚焦數據】首７月中企承接服務外包美元計合同額增１５﹒４％

《經濟通通訊社２２日專訊》商務部公布，２０２２年１－７月，中國企業承接服務外包合

同額１０９４０億元，執行額７３５１億元（人民幣．下同），同比分別增長１２﹒１％和

１３﹒１％。其中，承接離岸服務外包合同額６１４２億元，執行額４２００億元，同比分別增

長１１﹒５％和１０﹒８％。以美元計算，１－７月承接服務外包合同額１６８６億美元，執行

額１１３２億美元，同比分別增長１５﹒４％和１６﹒４％。其中承接離岸服務外包合同額

９４９億美元，執行額６４８億美元，同比分別增長１４﹒７％和１４﹒１％。

從業務結構看，１－７月，中國企業承接離岸信息技術外包（ＩＴＯ）、業務流程外包

（ＢＰＯ）和知識流程外包（ＫＰＯ）執行額分別為１８３６億元、７２５億元和１６３９億元

，同比分別增長６﹒９％、１３﹒７％和１４﹒２％。其中，信息技術解決方案服務、檢驗檢測

服務、互聯網營銷推廣服務、集成電路和電子電路設計服務、金融後台服務等離岸服務外包業務

增速較快，同比分別增長８４﹒３％、７８﹒４％、４５﹒７％、４２﹒０％和３６﹒８％。



＊民營企業承接離岸服務外包同比增近三成＊



從市場份額看，１－７月，承接美國、中國香港、歐盟離岸服務外包執行額分別為８９６億

元、８６２億元和５５２億元，同比分別增長１４﹒８％、１９﹒０％和１４﹒５％，合計佔離

岸服務外包執行額的５５％。承接ＲＣＥＰ成員國離岸服務外包執行額１００９億元，同比增長

７﹒７％，合計佔離岸服務外包執行額的２４％。

首七月，民營企業承接離岸服務外包執行額１２７５億元，佔全國３０﹒３％，同比增長

２９﹒７％，比全國平均增速高出１８﹒９個百分點。外商投資企業承接離岸服務外包執行額

１９０８億元，同比增長１１﹒５％，佔全國４５﹒４％。（ｗｌ）

