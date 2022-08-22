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22/08/2022 10:52

【國安立法】澳門修改國安法今起展開４５天公開諮詢

　　《經濟通通訊社２２日專訊》澳門政府修改《維護國家安全法》，由今起至１０月５日展開
為期４５日的公開諮詢。法案建議完善「分裂國家」罪、修訂「顛覆中央人民政府」罪、完善「
煽動叛亂」罪、調整犯罪主體界定、修訂」澳門的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體
建立聯繫作出危害國家安全的行為」、完善適用範圍。諮詢文本建議法律自公布翌日起生效。
　
＊「教唆或支持叛亂」擬獨立成罪
　
　　公開諮詢文本建議增加系列法律規定，包括增訂「教唆或支持叛亂」　罪、引入「情報通訊
截取」措施、「臨時限制離境措施」等。增訂的「教唆或支持叛亂」罪，建議把與叛國、分裂國
家或顛覆犯罪行為相關教唆或幫助行為獨立成罪。
　
＊需要與時俱進修例＊
　
　　澳門保安司司長黃少澤致詞表示，２００９年實施的國安法對促進國家和澳門社會公共秩序
起了極大促進作用，但國際和周邊的安全形勢在這十多年間已發生深刻的變化，國家和澳門的安
全與發展，正面臨更多、更新和更嚴峻的問題和挑戰。故需要與時俱進修改國安法，以適應新時
代維護國家總體安全的需要和客觀要求。
　　為此，特區政府適時審視了現行《維護國家安全法》，並開展了相關的前期工作，包括深入
研究國家安全理論、科學分析現實案例，以及進行了廣泛的比較法研究等，過程中得到了中央的
關心和指導。（ｃｌ）

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