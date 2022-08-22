【新冠肺炎】創新科技署署長潘婷婷曾與初確者接觸，正居家檢疫

《經濟通通訊社２２日專訊》創新科技署今日表示，創新科技署署長潘婷婷因曾與初步確診
２０１９冠狀病毒病人士接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。
潘婷婷有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為
陰性。（ｃｌ）
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