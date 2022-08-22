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22/08/2022 14:52

【國安立法】澳門修訂國安法冀與中港看齊，爭取１１月初完成文本

　　《經濟通通訊社２２日專訊》澳門修改《維護國家安全法》由今日起公開諮詢，保安司司長
黃少澤表示，爭取１０月底出台公開諮詢總結報告，１１月初完成法案文本，並盡快提交立法會
審議。
　　黃少澤指，修例目的是要克服現存法律的問題和不足，達至與國家及香港特區相關法律的同
等維護水平，履行同等的國家安全標準，全面預防和懲處危害國家安全犯罪，防範和遏制外來干
涉。
　
＊修法不會令外資卻步＊
　
　　被問及修法後會否令外資企業卻步或離場時，黃少澤表示，不認同修法會令外資望而卻步，
強調國家安全是經濟發展及社會穩定的前提，「沒有國家安全、社會穩定，就沒有經濟發展。」
國際及香港已有例子，如香港２０１９年修例風波及亂局對經濟及民生影響深遠，至港區國安法
生效後，才對香港穩定起了重要保障作用。
　
＊臨時限制離境措施，初步擬定限制三日＊　
　
　　政府修改《維護國家安全法》，引入通訊截取、限制離境等措施，澳門社會擔心法案對市民
的隱私和自由造成影響，有關法律如何維護澳門居民基本自由和共同權益。保安司司長黃少澤回
應表示，關於離境限制措施，因涉及維護國家安全法律，按照目前一般程序而言，案件在未有立
案和司法官介入前，若其已離開境內，將會對澳門國安全造成巨大隱患。他指，臨時限制離境措
施，是借鑑國家和香港地區的標準，初步擬定方向為限制三日，續期一次，最高續期兩日，時長
共５日。（ｃｌ）

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