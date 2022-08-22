【新冠肺炎】民政及青年事務局副局長梁宏正因家人確診正進行檢疫

《經濟通通訊社２２日專訊》民政及青年事務局今日表示，民政及青年事務局副局長梁宏正
的一位同住家人確診２０１９冠狀病毒病，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正
按衞生防護中心指引進行檢疫。
梁宏正有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為
陰性。（ｃｌ）
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