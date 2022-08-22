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22/08/2022 09:23

【國際要聞】日本首相岸田文雄確診新冠肺炎

　　《經濟通通訊社２２日專訊》日本政府表示，首相岸田文雄確診新冠肺炎，症狀相對輕微。
　　根據內閣官房的一份聲明，現年６５歲的岸田在周六晚上出現咳嗽和輕微發燒，並在核酸檢
測中呈陽性。他目前正在首相官邸休息，預計將於今天遠程地恢復工作。
　　岸田一直在呼籲日本老人接種第四劑疫苗，本月他已接種了加強劑。（ｒｃ）

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