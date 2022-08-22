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22/08/2022 07:53

【企業盈警】遠洋集團（０３３７７）料中期盈轉虧最多１２億人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》遠洋集團（０３３７７）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損介乎約１０億至１２億元（人民幣．下同），而去年同期溢利約１０﹒１億元。
　　該集團指，預期虧損主因期內人民幣貶值造成匯兌虧損；分佔合營企業溢利下跌，以及內地
整體房地產市場低迷及新型冠狀病毒疫情持續導致毛利率下跌。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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